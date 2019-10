Heusdenhout maakt zich zorgen over A27 en herinrichting Heerbaan

Eis 18 maanden cel voor Bredanaar voor pond cocaïne in schouder­tas

13:09 BREDA - Het kon de politie haast niet ontgaan: een peperdure BMW M4 die met 100 km per uur over de Lunetsingel in Breda rijdt. Als de auto moet stoppen, kiest de passagier meteen het hazenpad. Hij wordt aangehouden. In zijn schoudertas zit een pond cocaïne. Eis: 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.