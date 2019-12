Heusdenhout in debat met gemeenteraad over toekomst wijk

Met de inspraak wil de wijkraad de politiek overtuigen van de noodzaak van een wijkplan, dat als basis moet gaan dienen voor ontwikkelingen in de komende dertig jaar. Wijkbewoners, ondernemers en organisaties krijgen een stem in het wijkplan. Er speelt op dit moment het nodige in Heusdenhout. Er zijn plannen voor nieuwbouw op een vijftal locaties, dan gaat het al snel om enkele honderden woningen.

Niet minder belangrijk is de herinrichting van de Heerbaan. De gemeente pleit voor een rotonde ter hoogte van winkelcentrum Bisschopshoeve, de wijkraad voor een leefgebied (Hart van Heusdenhout) met een 30-km zone. Er zit ook een snelfietsroute in de pen (traject Breda-Tilburg). De datum voor het debat is nog niet bekend. Op woensdag 8 januari is er een inloopavond in gemeenschapshuis de Poelewei (19.00 tot 20.30 uur) over het bouwplan Moleneind West. De gemeente en ontwikkelaars Van Agtmaal en Maas-Jacobs geven dan uitleg.