Het Zunderts Toneel speelt Borgzee, over het bizarre noodlot dat blijft toeslaan

Video + Update Explosief uit geldauto­maat Zundert gehaald, straat is weer vrij

10:05 ZUNDERT - In de buurt van de ABN AMRO aan de Molenstraat in Zundert is donderdagochtend een explosief gevonden, dat is achtergebleven na een mislukte plofkraak woensdagnacht. Het explosief is inmiddels uit de geldautomaat gehaald en wordt door de Explosieven Opruimingsdienst naar een andere locatie gebracht. De winkelstraat is weer vrij.