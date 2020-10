Het wordt weer schraler in de buurthuizen: ‘We begonnen net op te krabbelen’

BREDA - Net bekomen van de lockdown in maart gaan de buurthuizen een nieuwe ronde in van strengere maatregelen. De bar moet dicht, net als alle horeca in het land op slot gaat. Het wordt weer schraal in de huiskamer van de wijk. ‘Gelukkig’ mag de zaalverhuur doorgaan.

Het is niet anders, verzucht Ad Buijnsters van gemeenschapscentrum Wisselaar in Hoge Vucht. Met de dinsdagavond aangekondigde lockdown ‘light’ gaan de buurthuizen weer op retour.

,,Alle horeca gaat dicht, daar moeten we mee leven. Maar het is wel een aderlating. Gelukkig mag de zaalverhuur doorgaan. Kunnen we de harmonie, de fanfare blijven ontvangen. Maar we kunnen ze niks aanbieden, er is geen nazit of iets. En dat is echt heel jammer, en kost omzet.”

Koren en gym nog niet terug

Dat terwijl Buijnsters het juist weer mondjesmaat wat drukker zag worden. De biljartclub, de kaarters kwamen weer over de vloer, waar de koren en de gym overigens nog niet zijn teruggekeerd.

,,We begonnen weer wat op te krabbelden. We wilden net de zaak opbouwen in de wijk, de ouderen meer in contact brengen met elkaar. De mensen uitnodigen voor een kopje koffie, en dan de eerste gratis. Dat gaat nu allemaal de mist in.‘’

Blij met steun

Buijnsters: ,,We gaan weer naar een situatie van nauwelijks inkomsten, terwijl de uitgaven door gaan, aan energie, onderhoud, medewerkers.” Gelukkig, vervolgt de voorzitter, heeft het buurthuis het maximale bedrag van 25.000 euro aan gemeentesteun gekregen.

,,Daar zijn we heel blij mee. We hopen nu maar op een vervolg van het steunpakket.” Over verscherpte maatregelen: ,,De mensen vinden het vervelend, maar ze accepteren het. Het is nodig. Beter vier weken nu doorpakken en minder contacten, dat straks nog grotere problemen.”

Quote De sluiting van de pas geopende Kloosterka­mer raakt ons toch wel het het meest. Math Kunen, ’t Klooster, Bavel

Math Kunen van dorpshuis 't Klooster in Bavel vindt de grootste aderlating wel de sluiting van de pas geopende Kloosterkamer, een plek voor ontmoeting. Na de maatregelen van september is de ‘kamer’ dichtgegaan.

,,Dat raakt ons toch wel het meest. Het liep heel goed. Even buurten bij elkaar, onder een kopje koffie. Een praatje maken, foto's delen van vroeger, van oud-Bavel. Juist ook om de mensen wat uit het isolement te halen. Echt een leuke sfeer. Maar we vonden het niet meer verantwoord, we hebben het on hold gezet.”

Inkomsten opgedroogd

Sinds de eerste lockdown in maart zijn de inkomsten van ’t Klooster opgedroogd: de horeca met 80 procent, de zaalverhuur met 60 tot 70 procent. De ‘barhoek’ is dicht, dat is direct besloten: ,,Daar willen we geen discussie over.”

Wat ook zorgen baart, zegt Kunen, is dat het korps aan vrijwilligers is gehalveerd. 't Klooster krijgt rijkssteun via de NOW-regeling en uit het steunpakket van de gemeente, vergelijkbaar met dat voor de Wisselaar. ,,We hopen nu ook op steun voor het vierde kwartaal.”

We draaien op zich goed

Ali Tsouli van de Poelewei in Brabantpark: ,,We draaien op zich goed, maar het gaat zo langzamerhand wel ten koste van het spaarpotje. De vaste lasten gaan door en de inkomsten uit de bar helpen altijd een handje, die vallen nu weer weg. We hebben nog geen steun gevraagd, maar als het stoplichten-beleid zo door gaat vrees ik wel het ergste. Dan gaan we toch een beroep doen op het volgende steunpakket om de vaste lasten te kunnen betalen.”

De RIVM-richtlijnen worden volgens Kunen en Buijnsters strikt nageleefd: handen desinfecteren bij binnenkomst, mondkapje op tot aan de zitplek, anderhalve meter afstand. Buijnsters: ,,Ik moet zeggen, de mensen leven de regels goed na.” Kunen: ,,Naleven van de regels gebeurt voortreffelijk.”

Veel activiteiten kunnen doorgaan De 35 wijk – en dorpscentra mogen openblijven, meldt de gemeente Breda. ,,Veel ontmoetingen en activiteiten kunnen doorgaan, maar wel met een aantal aanvullende maatregelen en beperkingen.” Dat betekent maximaal 30 personen per ruimte, onder restrictie van 1.5 meter afstand, doorstroom en ventilatie. De horeca in de buurthuizen moet sluiten (gratis en/of eigen consumptie is ook niet mogelijk). Het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar wordt streng geadviseerd. Het steunpakket voor de buurthuizen bedraagt nu vijf ton, daar is 250.000 euro uit uitgekeerd. Komt er nieuw steunpakket (4e kwartaal)? ,,Ja, de tijdelijke steunmaatregelen voor cultuur, sport, economie en wijk – en dorpscentra worden verlengd mits de raad hiermee instemt. De wijk -en dorpscentra kunnen dan ook subsidie krijgen over de periode oktober t/m december 2020.” De Veiligheidsregio Midden – en West Brabant werkt aan een (nieuwe) noodverordening die ook geldend is voor Breda. ,,Als daaruit blijkt dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn dan informeren wij de wijk- en dorpscentra hier weer over.”

Volledig scherm De Kloosterkamer in 't Klooster in Bavel, ontmoetingsruimte voor ouderen was sinds een paar weken open en is nu weer noodgedwongen gesloten. © 't Klooster