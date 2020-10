Het wordt te druk in de stad. Breda zet coronahosts in die ‘vriendelijk’ op de regels gaan wijzen

Man probeert over hek van politiebu­reau in Breda te klimmen, maar valt en breekt zijn been

10:10 BREDA - Een 35-jarige man uit Steenwijk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd over het hek van politiebureau Markdal in Breda te klimmen. Daarbij is hij ten val gekomen en heeft hij meerdere gecompliceerde beenbreuken opgelopen.