Het wordt donkerder op straat in Baarle-Nassau, straatlantaarns gedimd

Denk aan elkaar Kerstengel Kees van Hoof (78) is mantelzor­ger voor alle 27 buren in zijn senioren­com­plex

RIJSBERGEN - Regelmatig wordt hij automatisch gebeld als een buur het alarm indrukt. Kees van Hoof uit Rijsbergen is mantelzorger voor al zijn 27 buren in het seniorencomplex aan het Koutershof waar hij woont. BN DeStem ging op zoek naar echte kerstengelen en Van Hoof (78 jaar) is een van hen.

22 december