Het worden cruciale jaren voor Tessenderlandt: ‘Wij zullen deze school niet sluiten’

Ook dakloze roert zich op de woning­markt: veertig woningen gezocht in en om Breda

BREDA - Daklozen blijven te lang plakken in de tijdelijke opvang, zoals die aan de Slingerweg in Breda. Belangrijkste oorzaak: ze stromen niet door naar een woning door schaarste op de woningmarkt. Een oplossing is in de maak: de ‘tussenwoning’.