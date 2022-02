Het werk van de Franciscanessen in Breda is voltooid. Diaken Vincent de Haas: ‘Alles wat de zusters hebben, wordt toevertrouwd aan God’

Brandweer­man Richard maakt overuren met stormen Eunice en Franklin: ‘Vrijdag wel heel heftig’

De brandweer heeft afgelopen dagen de handen vol gehad aan stormen Dudley, Eunice en Franklin. Het corps is uren achtereen in touw geweest om de stormschade te herstellen. Het ging vooral om omgewaaide bomen, losgeraakte dakpannen en gescheurde gevels. Talloze meldingen over stormschade stroomden afgelopen weekend binnen bij de brandweer in West-Brabant. Vooral vrijdag, tijdens storm Eunice, was het flink aanpoten, zegt de Bredase brandweerman Richard Broeders. ,,Normaal hebben we gemiddeld vijf meldingen per dag, vrijdag waren dat er minstens honderd”.

21 februari