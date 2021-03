Het voorjaar is begonnen, want de eerste pluizige takkeling is binnen in de dierenopvang

Het is voor ons soms lastig via de telefoon inschatten of een dier inderdaad weggehaald moet worden uit de natuur en hulp nodig heeft of zelfs of het dier wel goed gedetermineerd is door de bezorgde omstanders. Vaak kunnen we met een beschrijving wel achterhalen waar het precies om gaat, maar als men ervan overtuigd is dat het duivenkuiken een jonge eend is, dan is dat moeilijk tegen te spreken over de telefoon.



Zo worden jonge hazen vaak verward met konijnen en met goede bedoelingen te vroeg naar de opvang gebracht. Bij twijfel dus eerst even bellen, voordat je een jong aanraakt. En als je het wel moet aanraken, smeer je handen dan eerst goed in met wat gras om je geur te maskeren!