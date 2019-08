Het Voetstuk: Mo Bicep is de Zonnekoning, God en messias ineen

Erop: Brabantsedag

Hollywood in Heeze. Filmster Vincent D’Onofrio bezocht afgelopen week de voorbereidingen van de Brabantsedag. Tik zijn naam in op Wikipedia en je krijgt een enorme lijst van films, waaronder Jurassic World en Men in Black. ,,Impressive”, vond de Amerikaanse gast de repetitie van Vriendenkring Haisjô. Het liefst zou D‘Onofrio ter plekke zijn acteurskleding aantrekken en zondag meedoen aan de stoet. Indrukwekkend is het zeker, de Brabantsedag. Eigenlijk is Heeze tijdelijk Hollywood in het klein. Het dorp als set, met honderden lokale sterren in de cast, met hun zelfgemaakte decors. Creativiteit, samenspel en theater staan zondag voorop. De inzet is bijna even professioneel als in Hollywood. En één ding weet je zeker: hier is geen sprake van een C- of B-film. Heeze gaat voor blockbusters, kaskrakers met een kunstzinnig tintje. Figuranten gaan ten volle op in hun rol. Nog een gelijkenis is de Walk of Fame: winnaars van de Brabantsedag krijgen een tegel in Heeze. Alleen gaat het in het Brabantse dorp niet om commerciële doelen. Het gaat om vriendschap, saamhorigheid en geluk. Wat dat betreft kan Hollywood nog wat leren van het Brabantse dorp. D‘Onofrio is de eerste, goed voorbeeld doet volgen.