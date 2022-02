Het voelt weer als vanouds in ‘de Koei’: ‘Een knusse en intieme sfeer in 't Aogje’

Het is zaterdagmiddag een gezellige drukte bij het Familiebal in de Koe in Princenhage. ,,In carnavalstijd de Koei", zegt Corné Wijnings. De dj zweept de zaal op en de sfeer zit er snel in. Kinderen springen, ouders deinen heen en weer. Een superman van een meter hoogte neemt het speels op tegen een vriendje in camouflagepak, meisjes rennen achter elkaar door de zaal en vaders en moeders drinken gemoedelijk een biertje.