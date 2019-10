Het ‘Vierkant van Maurits’ wordt zichtbaar in het Mastbos... en er komt een nieuwe scheidingsbeuk

BREDA - Of de nieuwe boom ooit eenzelfde status krijgt als zijn monumentale voorganger zal pas ergens in de volgende eeuw blijken, maar er komt binnenkort een nieuwe scheidingsbeuk in het Mastbos in Breda. Met een extra accent, want op de locatie is al een aarden wal opgetrokken die het ‘Vierkant van Maurits’ symboliseert.