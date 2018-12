‘Het Vaasje’ van Rutte staat in Made

VIDEO Geel stof bedekt auto's in Breda op tweede kerstdag en kan hooikoorts veroorza­ken: ‘Bomen staan dit jaar in winter­bloei’

26 december BREDA - Nu al last van hooikoorts op de tweede kerstdag? Het is mogelijk, want auto's en huizen lagen vanochtend vol geel stof bij de Haagse Beemden in Breda. Lezers vroegen aan deze krant wat er uit de lucht is komen vallen. Boswachter Erik de Jonge vermoedt dat het de bomen Hazelaars en Elzen zijn: ,,Die staan door de zeer warme winter nu al in bloei.”