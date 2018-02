Het universum in een atelier in de Bredase Speelhuislaan

BREDA - In wat ooit een bakkerij was op de hoek van de Bredase Speelhuislaan, loopt Hubert Leyendeckers (83), naar zijn atelier achterin. In de vertrekken die hij doorkruist, staan vier, vijf rijen dik schilderijen tegen de muur. Meest rond of ovaal. Als het heelal. Het onderwerp dat Leyendeckers al zijn leven lang bezighoudt.

Terwijl hij loopt, wrijvend in zijn handen (,,Het is hier nooit warmer dan twaalf graden"), vertelt hij. Over hoe hij voor de zomer in de Volkskrant een artikel las over de plannen van het Stedelijk Museum Breda om in een expositie aandacht te besteden aan de relatie tussen wetenschap en beeldende kunst. ,,Toen ik dat las, dacht ik: 'Daar hoor ik bij'. Ik heb toen pen en papier gepakt en een briefje aan de directeur van het museum geschreven."

Toeval

Volledig scherm Kunstwerk van Hubert Leyendeckers © Hubert Leyendeckers Dat die directeur, Dingeman Kuilman, op zijn beurt zijn oog al had laten vallen op werk van Leyendeckers, getroffen was door de autonomie en de kracht ervan, wist de beeldend kunstenaar niet. Noem het toeval. ,,Nee", verbetert Leyendeckers: ,,Noem het een gelukkige samenloop van omstandigheden." Hoe dan ook, van het één kwam het ander. En zo neemt zijn werk vanaf eind deze week een centrale plek in, in de expositie True Beauty.



Zijn onderwerp is duidelijk, spat van zijn schilderijen en ruimtelijke objecten af. Het heelal, het universum. ,,Als kind in Weert, kon ik de Melkweg zien", vertelt hij. De lucht was nog niet vervuild met licht. Het zette hem aan het denken. De onmetelijkheid van het heelal, de nietigheid van de mens. De kwetsbaarheid. ,,De aarde wordt omringt door 11 kilometer damp. Als die verdwijnt sterft iedereen door straling." Het heelal maakte hem nieuwsgierigheid. Een gevoel dat hem nooit meer verliet.

Melkweg

Volledig scherm Kunstwerk van Hubert Leyendeckers © Hubert Leyendeckers ,,Ik was een jaar of twaalf toen ik in een etalage waar kranten werden opgehangen een schilderij zag. Als ik dichtbij stond zag ik klontjes verf, maar liep ik er een eindje vanaf, dan werd het een stilleven." Uren stond hij te kijken. Liep naar voren en naar achteren. Hij was gefascineerd.



Het heelal en het schilderen. Hij had sterrenkundige kunnen worden, de wetenschap kunnen kiezen, maar: ,,Dat zit niet in mijn DNA." Zijn nieuwsgierigheid naar het universum, leidde hem naar de beeldende kunst. In zijn ateliers begon hij een ontdekkingsreis die na ruim zestig jaar nog steeds voortduurt.



Nog dagelijks werkt hij aan zijn kunst. Is hij getuige van de evolutie van zijn eigen werk. Dat soms een kant opgaat, die hemzelf verwondert.

Tekenen

Hij pakt een dikke envelop, toont tientallen tekeningen die hij onlangs maakte. Internet en mobiele telefoons, daar doet hij niet aan. Televisie kijkt hij niet. Dat is de dood in de pot. ,,De tijd dat je achter dat ding zit, kun je niet tekenen." En tekenen is belangrijk. Zo zoekt hij uit wat werkt als hij zijn kunst maakt.

Kunst die de Speelhuislaan slechts zelden verlaat. Zijn atelier is geen galerie, zegt hij. ,,Ik ben geen kruidenier, dit is geen winkel." Hij maakt kunst. En denkt intussen na. Over de onmetelijkheid van het heelal. Over het leven dat met een knip van de vingers voorbij is. Over de zon waarvan het licht begrensd is. En over de aarde die een erwt is in vergelijking met die zon.

En intussen werkt hij door. Gewoon: ,,Omdat ik nog steeds nieuwsgierig ben. En er lol in heb.." Zoveel dat hij er soms niet eens erg in heeft dat een dag voorbij is. Bijna 84 jaar is hij. Maar nog steeds niet klaar. Er komt een expositie, Dat is leuk. Maar niet het einde. Integendeel: ,,We gaan gewoon verder." Elke dag opnieuw.