Het topjaar van Thierry Aartsen: ‘Uit Tuinzigt kreeg ik geen bezwaren’

interviewHet beste jaar óóit? Reken maar! Voor de Bredase politicus Thierry Aartsen is 2018 een jaar dat niet meer kapot kan. Eerst haalt hij als lijsttrekker van de VVD het ongekende aantal van elf zetels binnen bij de gemeenteraadsverkiezingen, een paar maanden later gaat hij aan de slag als volksvertegenwoordiger in Den Haag.