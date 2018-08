Het T-Huis in Breda is kunst. Daarover bestaat geen twijfel

BREDA - Het T-Huis in het Bredase stadspark Valkenberg is een kunstwerk. Dat blijkt uit talloze bronnen.

Het was een kwestie die vorige week opspeelde. Is het T-Huis in het Valkenberg een kunstwerk of niet? Het antwoord is van belang voor het onderhoud. Een kunstwerk moet optimaal worden bijgehouden. Is het geen kunst dan mag het een graadje minder.

Maar het is kunst. Dat daar aan wordt getwijfeld, verbaast verschillende partijen. Niet in de laatste plaats de kunstenaar zelf, John Körmeling. Hij ontwierp het T-Huis in 1995 als kunstwerk dat integraal onderdeel uitmaakte van het toen gerenoveerde Valkenberg.

Opdracht

Körmeling kreeg de opdracht destijds van de gemeentelijke afdeling beeldende kunst. Het Rijk gaf er via de Mondriaan Stichting een kunstsubsidie voor. In oude notulen van gemeentelijke vergaderingen wordt gesproken over een kunstwerk. En ook in een persbericht uit 2001, wordt het een kunstwerk genoemd. Anno 2018 omschrijft de gemeentelijke afdeling Erfgoed het paviljoen als 'kunst'.

En dus? Bredanaar Gerard van den Berg, die voor de landelijke erfgoedvereniging Heemschut in de werkgroep monumentale kunst zit, zegt: ,,John Körmeling is een gerenommeerde kunstenaar. Het T-Huis is een kunstobject. Dat betekent dat de eigenaar zorgplicht heeft en het bouwwerk goed moet onderhouden. De kunstenaar heeft auteursrecht en kan de eigenaar op het onderhoud aanspreken."

Ergerlijk

En toch? ,,Toch ligt het er niet goed bij", zegt kunsthistorica Rebecca Nelemans uit Breda: ,,Ik erger me er al maanden aan. Er is van alles stuk. Zoals een deel van de lampen die op het dak woorden als 'slagroom' en 'koffie' vormen. Breda zou trots moeten zijn op zo'n iconisch werk van zo'n belangrijke kunstenaar bij de entree van de stad. Ik begrijp niet waarom het niet beter wordt onderhouden."

John Körmeling trok een tijdje geleden bij de gemeente aan de bel. Breda is weliswaar geen eigenaar van het gebouw, dat zijn de erven van de Bredase ondernemer Pierre de Jonge, maar de gemeente bezit wel het park en de grond waarop het T-Huis staat. ,,En omdat het T-Huis deel uitmaakt van het park, denk ik dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat het wordt onderhouden."

En inderdaad, de gemeente voelde die verantwoordelijkheid en sprak met de eigenaar. Körmeling: ,,Die heeft zeker wat opgeknapt. Deels ziet het er weer goed uit. Maar nog lang niet alles is gedaan." Zoals die kapotte lampen.

Blikvanger

Hij zegt: ,,Ik snap niet waarom het zo'n verhaal moet zijn. Het T-Huis hoort bij het Valkenberg. Dat park ligt er supermooi bij. Het is, denk ik, op dit moment één van de groenste plekken van Nederland. Dan wil je toch als gemeente dat alles er mooi bijligt." Juist ook het T-Huis als blikvanger.