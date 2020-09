Het succesverhaal van Felix Schellekens: van ‘Breda on Stage’ tot een nominatie voor de Louis d’Or

Schellekens (29) is een van de vier acteurs in de bejubelde theaterproductie Weg met Eddy Bellegueule van regisseur Eline Arbo. Het is een bewerking van de roman van Édouard Louis, die zijn jeugd beschrijft in een arbeidersmilieu in een Noord-Frans dorp, waar geen begrip is voor zijn ontluikende homoseksualiteit.