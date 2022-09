Het Stripfestival Breda is weer terug, met onder anderen de tekenaars van de Donald Duck

‘Na het overlijden van onze trainer zijn we nog wel wat dichter naar elkaar toege­groeid’

Voor het eerst in de clubgeschiedenis, maakt Wernhout zich op voor voetballen in de derde klasse. Een onvergetelijk seizoen, dat begon met het overlijden van trainer Rudo Gommers, eindigde met een glansrijke titel en historische promotie. Het vriendenteam is er klaar voor.

23 september