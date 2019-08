Het smeuïge dagboek van de Commissaris van de Koningin

Van Voorst tot Voorst (1858-1928) was Commissaris van de Koningin van 1894 tot 1928. Het dagboek geeft niet alleen inzicht in het ambt, maar ook in het leven van die tijd: de toestand van de armen, gezondheidszorg, onderwijs, religie, economische ontwikkeling, de effecten van de Eerste Wereldoorlog. “Het is zo’n interessant tijdsbeeld, we vonden dat we er iets mee moesten doen. Dit is bijvoorbeeld voor lokale historici erg mooi materiaal”, zegt Margot America van het BHIC.