Het riddervuur van Bredase Lisa-Marie Vermeulen

Politie blust autobrand in de Heuvel Breda

6:36 BREDA - In de Colijnstraat in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen. Een nabije politieauto kon erger voorkomen: de politiemannen gingen het vuur te lijf met de brandblusser uit hun dienstvoertuig. De brand lijkt te zijn aangestoken.