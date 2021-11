Het regent weer afzeggingen bij koren en kaartclubs: ‘Uit angst voor een coronabesmetting’

Altijd maar knokken voor inspraak: wijkraden Breda kunnen wel wat meer respect gebruiken

BREDA - Altijd maar knokken voor inspraak, terwijl ze alleen maar willen meedenken. De dorps- en wijkraden in Breda voelen zich genegeerd en gepasseerd. Dat vinden ze vreemd, want juist zij kunnen het heersende gevoel in hun buurt verwoorden. Wat meer respect wordt gewaardeerd.

21 november