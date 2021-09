‘Het Red Bull-blikje is niet uit te roeien’, toch bindt Breda de strijd aan met zwerfafval

Energie­park Bavelse Berg officieel geopend: ‘Het was een 9-sterren sudoku’

10:00 BAVEL - Het zonnepark op de Bavelse Berg is afgelopen zaterdag officieel geopend. Met zo’n 94.000 zonnepanelen is het landelijk een van de grootste in zijn soort. Een uniek project dat dankzij nieuwe technologie ook nog eens in recordtempo werd aangelegd.