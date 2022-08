Het reces is voorbij en de problemen stapelen zich op, dus wat gaat Breda doen? ‘Het zal gaan schuren’

Basisdebu­tant Van der Sande helpt NAC met weergaloos stiftje aan eerste uitzege

Een energiek NAC heeft op bezoek bij Roda JC de eerste uitzege van het seizoen uit het vuur gesleept. Dik verdiend ook. De hoofdrol was voor spits Jort van der Sande, die zeer fraai zijn tweede treffer in Bredase dienst maakte. Het slotakkoord was voor Ody Velanas: 1-3.

