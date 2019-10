Het popcafé is terug in Mezz en wordt gelijk goed bezocht

Dat nieuwe Popcafé is een van de meest zichtbare vernieuwingen in het markante gebouw aan de Keizerstraat, dat een half jaar dicht is geweest voor een ingrijpende verbouwing. “Ik ben blij dat er weer een café is. En het is ook mooi geworden”, zegt Frank Zijlmans, een van de bezoekers donderdag. Zijlmans was bij de start van Mezz in 2002 bestuursvoorzitter en daarna vijf jaar directeur.