Het ontslag van mopper-Mona zegt veel over de rest

De zorg is moe: meer dan helft van zieke Bra­vis-medewer­kers is al meer dan 3 maanden thuis

24 september Steeds meer zorgpersoneel haakt oververmoeid voor langere tijd af. In het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom is momenteel zelfs zestig procent van het personeel dat zich ziek heeft gemeld, al langer dan drie maanden thuis.