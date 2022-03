Het nuchtere boerenverstand van ONPL lijkt beloond te worden in Zundert

updateZUNDERT - Ze kunnen het zelf bijna niet geloven, maar Ondernemend Platteland (ONPL) is in Zundert met voorlopig vijf zetels de grootste partij geworden.

Lijsttrekker Lieke Michielsen van Ondernemend Platteland (ONPL) trilt er van Het is net na middernacht wanneer het klip en klaar op het scherm staat in het raadhuis van Zundert. ONPL staat op nummer één. Het CDA, tot dan toe koploper staat met vier zetels op de tweede plek.

Of dat ook de definitieve uitslag wordt, is pas maandag echt bekend. Voorlopig zakt de VVD van nu vier na drie zetels. Dorpsbelangen levert ook een zetel in en komt op twee uit. D66 behoudt twee zetels. Lokaal Perspectief krijgen er twee bij en eindigt op twee zetels. OPZ houdt er nog maar één over.

Dat ONPL het zo goed doet, denkt ze te danken aan : ,,Onze nuchterheid, boerenverstand en dat we gewoon onszelf zijn.” Dat denkt Twan Zopfi, lijsttrekker van het CDA, ook ,,Dat past ONPL.” Teleurgesteld dat zijn partij zo veel lijkt te zakken, is hij trouwens niet. ,,Nee, als je ziet hoe het CDA er landelijk voor staat, valt het zelfs bijna nog mee. We proberen duidelijk onze lokale stem te laten horen, maar wat landelijk gebeurt straalt op ons af.”

Piet Geerts, lijsttrekker van Lokaal Perspectief baalt intussen stiekem wel een beetje, al is zijn partij gegroeid met één stem ,,Wij zijn een beetje een andere partij, hebben een duidelijk tegengeluid laten horen. Met een hogere opkomst, denk ik dat we het beter hadden gedaan.”

Bij de VVD houden ze de moed er in. ,,De vorige keer hadden we aanvankelijk ook drie, zetels, toen kregen we er een restzetel bij. Hoe dan ook, drie of vier zetels, we zetten ons keihard in voor onze gemeente", aldus lijsttrekker Rachel Oostvogels.

Volledig scherm Verkiezingsavond in Zundert © Edine Wijnands

Het opkomstpercentage in de gemeente Zundert was 48,78 procent. Over ongeveer een half uur wordt opnieuw een tussenstand verwacht. Die kan alles nog veranderen.

De verschillen in Zundert waren vier jaar geleden klein. Het CDA en de VVD behaalden allebei vier zetels, al kreeg het CDA wel de meeste stemmen. Dorpsbelangen en Ondernemend Platteland kwamen toen tot drie zetels. OPZ en D66 hadden er twee. En Lokaal Perspectief één.De opkomst in Zundert was in 2018 iets meer dan 51 procent.