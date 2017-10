Het nieuwe Amphia Ziekenhuis in 15 foto's

Vier gebouwen

We lopen door het ‘interventie-centrum’ waar straks de spoedeisende hulp, de operatiekamers en de IC een plaats krijgen. Het is één van de vier gebouwen die de pijlers vormen van het nieuwe Amphia. De andere drie bestaan uit een gebouw voor oncologie, hart- en vaatziekten en een apart gebouw voor vrouw, moeder en kind waar onder andere gyneacologie wordt ondergebracht.

Als een soort klavertje vier zijn de gebouwen de afgelopen maanden in sneltreinvaart de hoogte in gegaan. Eind volgende maand al wordt het hoogste punt van de bouw (6 etages, dik 25 meter) bereikt. De gebouwen die straks plaats bieden aan 572 eenpersoons verpleegkamers, zijn met gangen met elkaar verbonden. In het hart van ieder gebouw wordt een binnentuin aangelegd.

Hoofdingang

We gaan richting de nieuwe hoofdingang van het ziekenhuis. Een grote hal met enorme ramen, bezaaid met bouwmaterialen die her en der op de grond liggen. Het enorme gat in de wand wacht nog op de draaideur waar doorheen de bezoekers straks het nieuwe Amphia binnen zullen gaan. Nou ja, straks? ,,Ergens in januari 2018 willen we deze nieuwe hoofdingang al in gebruik gaan nemen'', weet Meijer die de verbazing op het gezicht van de verslaggever niet is ontgaan. Het is immers nog een rotzooitje in de hal waar nog zo'n beetje alles moet gebeuren.