Het Nepalese levensdoel van Hedda Steenhauer

“Het was mijn droom om prof te worden. Ik was 17, zat in de selectie Jong Oranje, zou me helemaal op tennis richten. Helaas raakte ik geblesseerd aan mijn rug. Dat was een grote klap, tennis was een deel van mijn identiteit. In die periode overleed ook mijn vader. Ik besloten te stoppen op topniveau. Tennis is leuk, maar het wereldje eromheen heel zwaar. Ik voelde me er eenzaam. Je moet als topsporter over lijken gaan. Dat vond ik lastig.”