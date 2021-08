Het mysterie van landgoed De Moeren: ‘Hun lichamen liggen hier nog in het bos’

Legionella in vijverwa­ter Valkenberg: ‘Het is al langer een zorgenkind­je’

18 augustus BREDA - Het gaat niet goed met de vijver in het Valkenberg. Het water is zo zwaar vervuild geraakt, dat zelfs de legionella-bacterie er is aangetroffen. Daarom is de fontein in het Bredase stadspark uitgezet en het water van de vijver verlaagd.