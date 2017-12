Het mooist verlichte huis van Nederland staat in Breda

BREDA - ,,Het lukt me nog niet om de kerstboom aan het netwerk te koppelen." Ronald Nijhuis slaagt er in om te midden van alle kerstdecoratie-activiteiten, op een origineel probleem te stuiten. ,,De software vindt de boom niet.", legt hij min of meer uit. Sinds de familie Nijhuis in 2014 de SBS6-prijs voor mooist versierde huis van Nederland in ontvangst nam, is de dagelijkse muzikale lichtshow aan de Oranjeboomstraat 314 een jaarlijkse traditie geworden.

Ronald gaat over de elektra en de overige hardware, zijn partner, Marie-José van Ginneken gaat over de software. Deze maakt dat de kerstboompjes zingen, de sterren lachen en de Elvispop swingt op de maat van de muziek. ,,Om eerlijk te zijn was ik dit jaar wat laat", bekent Marie-José. ,,We zitten midden in een verbouwing waardoor ik pas eind oktober, begin november ben begonnen. Normaal ben ik in november al lang klaar en kunnen we gaan testen."

De uitverkiezing tot 'Mooist verlichte huis van Nederland', heeft binnen het gezin een bijzondere kersttraditie voortgebracht. ,,Op eerste kerstdag gaan we naar McDonalds ", zegt zoon Jorn. ,,Dat komt omdat de prijsuitreiking in 2014 om half vier 's middags was, wat uitgebreid koken en tafelen onmogelijk maakte", legt Marie-José uit. ,,Sindsdien zitten we daar aan vast."