Het moet beter kunnen bij Brasserie At Noon in Breda

Een paaldanse­res tussen de Zundertse fournitu­ren

15:30 ZUNDERT - Ooit kocht je er bolletjes wol, breipennen of een tafelkleed. Het winkeltje van Riet Franken in Zundert. Keurig was het er. Tot de winkelbel zweeg en de deur sloot. Voorgoed leek het. Maar dat blijkt niet waar. Vanaf vrijdagavond bruist het er weer van de activiteit. Er is kunst, cultuur en zelfs een paaldanseres.