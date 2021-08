Het loopt storm voor de Baby Fotodag bij NAC

Succes

Ouders kunnen op verschillende locaties in het stadion foto's laten maken van hun kind. Dat kan op het veld, in de kleedkamers, maar ook andere locaties zijn beschikbaar. Er zijn twee fotografen bij NAC aanwezig. De Baby Fotodag is alleen bedoeld voor ouders die hun kind hebben aangemeld voor Young Yellow Army .

,,Je moet wel lid zijn. Bij Young Yellow Army organiseren we allerlei evenementen voor kinderen. De Baby Fotodag is zo'n succes dat we er aan denken om dit vaker te gaan doen. De eerstvolgende keer is in april volgend jaar, maar misschien voegen we nog een extra dag toe als de vraag heel groot is", aldus Schoneveld. Het lidmaatschap voor de Young Yellow Army Kidsclub is voor kinderen die tussen de 0 en 1 jaar oud zijn het eerste jaar gratis, het lidmaatschap bedraagt 19,12 euro per seizoen.