Het leven van Ton de Roos (1933-2020) stond vooral in het teken van muziek

Mede dankzij goede dirigenten en zoektochten naar nieuwe muziek werd Ton een geweldige muzikant. ,,Hij ging op zoek naar muziek die niemand speelde bij een harmonie”, lacht Karremans. ,,Daarmee besmette hij ons. We moesten naar Donemus zei hij dan, want dat was een uitgeverij van moderne muziek. In de muziekcommissie was het avonden luisteren geblazen om de beste muziekkeuze te kunnen maken. In de muziek was Ton bloedserieus, maar daarnaast hadden we veel plezier. Vooral na afloop van een concours debatteren over de puntentelling.”