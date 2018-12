Het leven lacht Danny, voormalig Fort Oranjebewoner, weer toe

Met een enorme grijns op zijn gezicht begroet Danny op de parkeerplaats van een flat ergens in Rotterdam-Noord de verslaggever. In zijn handen een zak met croissantjes en een pak chocomel. ,,Doe ik anders nooit hoor, heb er niets eens het geld voor. Maar nu heb ik wat te vieren.’’

Even later lopen we de reden voor Danny’s opperbeste stemming binnen. Een flatappartementje. Woonkamer, slaapkamer en uitzicht op de volgende flat. Niet een optrekje dat je als reguliere Nederlander direct als het ultieme woongenot zou bestempelen. Maar Danny is dan ook geen doorsnee Nederlander. De 50-jarige Danny de Graaff woonde de afgelopen driekwart jaar in een aftands schuurtje op een volkstuinencomplex. Noodgedwongen, nadat hij in 2017 als bewoner van camping Fort Oranje te horen had gekregen dat die ontruimd ging worden.

Voor Danny was er, net als de honderden andere bewoners, geen plaats meer op de roemruchte camping. Ondanks hulp die hij krijgt van het Leger des Heils bij het vinden van andere huisvesting, lukt het niet iets nieuws te vinden. Uit arren moede zoekt hij zijn toevlucht tot een leegstaand schuurtje op het terrein van de Amateur Tuinders Vereniging Ommoord langs de A20 van Utrecht naar Rotterdam. Een bouwval zonder verwarming, waarvan het dak lekt en geen glas meer in de ramen zit.

Eigenlijk is het helemaal niet voor bewoning bedoeld, maar na bemiddeling van het Leger des Heils is de gemeente Rotterdam bereid tijdelijk een oogje dicht te knijpen. Niet wetend waar ze anders met Danny naar toe moeten. Wat volgt is een periode vol ontberingen. Maar Danny die voor zijn komst naar Fort Oranje al een zwervend bestaan leidde, is wel wat gewend. Hij lacht. ,,Toen ik er net introk, vroor het 's nachts nog flink. Lag ik daar met stapels dekens over me heen op een matrasje om het maar een beetje warm te krijgen. Een paar maanden later was het net andersom. Bloedheet man. Echt niet te harden. ‘’

,,Maar luister‘’, klinkt het trots terwijl hij in het nog vrijwel lege flatappartement waar alleen een bankstel staat - ‘gekregen, mooi toch‘ - koffie inschenkt, ,,deze jongen krijgen ze niet klein. Danny de Graaff overleeft alles.‘’ Van dat laatste lijkt geen woord gelogen. Na de meest uiteenlopende baantjes in binnen- en buitenland, begint Danny in zijn geboorteplaats Rotterdam een restaurant. Wat hoopvol begint, eindigt in een drama. Zijn restaurant gaat failliet, Danny raakt alles kwijt. Hij komt op straat te staan, dakloos. Vier jaar lang zwerft hij van stek naar stek, totdat hij op Fort Oranje terechtkomt en in ruil voor het opknappen van klusjes op de camping in een caravan van eigenaar Cees Engel mag wonen.

Als hij na Fort Oranje zijn intrek op het volkstuinencomplex heeft genomen, krijgt hij van het Leger des Heils het aanbod zijn schuurtje in te ruilen voor een kamer in een begeleid wonen-project. Maar ondanks de miserabele omstandigheden waarin hij woont, weigert Danny. Zijn hang naar vrijheid en weerzin tegen alles wat naar regels riekt, is te groot. Haast verongelijkt: ,,Ze wilden mij een soort kamertraining geven. Moest ik ergens gaan wonen en dan zouden zij gaan ‘monitoren‘ of ik wel voor mijzelf zou kunnen zorgen. Nou, mooi niet dus. Deze jongen dopt al zijn hele leven lang zijn eigen boontjes. Dat hoeft niemand mij te leren. Dan maar liever in de kou, maar wel vrij zijn.‘’

Hij besluit zelf op zoek te gaan naar andere huisvesting. Regelmatig loopt hij van het volkstuinencomplex naar de bibliotheek in de wijk waar hij online op zoek gaat naar goedkope huisvesting. Vergeefs, zo lijkt het lang. Totdat hij bij een van zijn vele bibliotheektochtjes onderweg de huismeester van een flat tegen het lijf loopt. Hij vertelt haar zijn verhaal en tot zijn eigen verrassing wil hij haar wel helpen. Er komt een appartement vrij in de flat en Danny die al een paar jaar staat ingeschreven als woningzoekende, komt in aanmerking.

,,Man, ik kon het niet geloven toen ik hier voor het eerst binnenstapte. Ik, Danny de Graaff, had mijn eigen flatje!‘’ Zodra hij de sleutel krijgt is het eerste wat hij doet een uitgebreide douche in zijn appartement nemen. ,,Dat was al weer zo lang geleden dat ik dat kon doen. Ik denk dat ik er wel een half uur onder heb gestaan. Verrukkelijk gewoon!‘’

Met de gemeente Rotterdam heeft hij inmiddels weten te regelen dat zijn daklozenuitkering van iets meer dan 500 euro wordt omgezet naar bijstandsniveau. 960 euro per maand, genoeg om de huur van te kunnen betalen en nog een beetje over te houden om van te leven. ,,Niet veel‘’, lacht hij, ,,maar ik heb dan ook maar weinig nodig.‘’

De telefoon gaat. Danny’s moeder. ,,Ja mam, ik ben thuis, kom maar langs.‘’ Als het telefoongesprek is beëindigd, kijkt hij veelbetekend naar de verslaggever. ,,Mijn moeder kon de shitsituatie waarin ik zat in dat schuurtje niet aanzien. Kon er niet van slapen. Op een gegeven moment heb ik ook tegen haar gezegd, kom maar niet meer mam. Ik wil niet dat je me zo ziet.‘’ Zijn gezicht klaart op. ,Maar nu is ze supergelukkig. En mag ze van mij weer komen. Ja, het gaat weer goed met me. Ik voel het, 2019 wordt mijn jaar!‘’