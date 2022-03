Het lentefeest is overal zichtbaar en voelbaar

BoswachterscolumnMaandag was het 27 maart en toevallig mijn verjaardag. De slingers hingen buiten, want het was prachtig weer. Maar eigenlijk hadden er geen slingers hoeven te hangen, want de gekleurde vrienden vlogen op en neer.

Vlinders, hommels, solitaire bijen, zweefvliegen, maar ook vogels van allerlei pluimage vlogen door mijn tuin. Het lentefeest is dus overal zichtbaar en hoorbaar.

Heel fijn voor al die gekleurde fladderaars, want ook de voorjaarsbloeiers staan al open en dat betekent voedsel. Eind maart van dit jaar werden er temperaturen gemeten van ver boven de 15 graden en daarvóór was het ook al zacht weer.

Ideaal weer

Ideale omstandigheden voor onze voorjaarsbloeiers. Mooie soorten zijn dan krokussen, sneeuwklokjes en speenkruiden, maar er zijn er veel meer die onder de naam voorjaarsbloeiers vallen en die zelfs eerder bloeien.

Denk maar eens aan de katjes van onze wilgen of wat dacht je van de hazelaar, die dit jaar in december al haar mannelijke bloemen had hangen. Ook de vrouwelijke bloemen waren er vroeg bij, want die zag ik al in het begin van januari.

Hommels tellen

Een van die gekleurde vrienden wil ik toch even benoemen en dat zijn de hommels. Hommels behoren tot de orde van de vliesvleugeligen meer bepaald bij de superfamilie van bijen. Het geslacht waar ze dan bij horen heet dan gewoon hommel. Er zijn verschillende soorten hommels in Nederland, zoals de aardhommel, de tuinhommel, de steenhommel, akkerhommel et cetera. En wat nu zo mooi is, je kan als wandelaar meedoen met het tellen van hommels.

Heb je zin om mee te werken aan het meetnet hommels, dan kan je het best naar de projectsite van dat meetnet gaan. Je kunt daar nog meer leren over de hommels en aanmelden kan je daar ook. Door al die gegevens te verzamelen leren we steeds meer over de hommel, en zeg nu zelf zo’n aaibaar diertje is toch schattig om te tellen.