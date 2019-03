Het kost wat, maar dan is overlastbedrijf toch nog een beetje te harden

Nimby is een afkorting van het Engelse not in my backyard. Het provinciebestuur gebruikt de term voor bedrijven die niemand in zijn directe omgeving wil hebben, zoals puinbrekers of mestverwerkers. Afhankelijk van de definitie telt Brabant tussen de 600 en de 2500 van dit soort bedrijven die zware hinder veroorzaken, ook al voldoen ze in principe aan alle wettelijke eisen. Bestuurders hebben het meestal over ‘categorie A-bedrijven’.