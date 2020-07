Het knettert, sist, en rookt en dan is ie dood: hoe de Japanse duizendknoop via elektrocutie het loodje legt

Als Arnold Heijmans in Steenbergen zijn elektrische lans te voorschijn haalt, weet je dat het menens is. Het stalen uiteinde zoemt van de stroom. Als hij de punt langs een plant strijkt begint het te sissen en te roken. Of je wil of niet, het lijkt op het bijwonen van een echte elektrocutie. Alleen is deze niet misselijkmakend, maar overheerst het triomfgevoel op een hardnekkige tegenstander.