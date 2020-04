Het kan niet anders: politiek Breda gaat online bakkeleien

Eerste schets van nieuwe Teteringse WA-plein na twintig jaar praten

8:00 BREDA - De eerste schets van het nieuwe Willem-Alexanderplein in Teteringen is van de tekentafel gerold. Na twintig jaar praten en brainstormen is er dan eindelijk zicht op een verandering: van een open en stenig plein naar een gezellige plek om te verblijven. ,,Ik ben hier heel blij mee”, aldus mede-initiatiefnemer Cor Berkhout.