Het jaarlijkse trieste tafereel in Zundert: de prachtige corsowagens vallen ten prooi aan sloop

Inspireren­de woorden en muziek in Struinen in de Tuinen in Breda

5 september BREDA – ,,Deze lezing sprong er gelijk voor mij uit. Het avontuurlijke leven is iets dat ik interessant vind, dus ik ben gewoon razend benieuwd wat ze gaat vertellen.” De 29-jarige Anouk is deze zondagmiddag naar de Zandberglaan in Breda gekomen. Hier houdt schrijfster Brigitte Ars een lezing, in het kader van het evenement Struinen in de Tuinen.