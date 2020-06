Het is zover: ontwerp van Teteringse Willem-Alexanderplein gaat de finale in

BREDA - Een belangrijke dag voor de werkgroep die al een jaar timmert aan een nieuwe inrichting van het Willem-Alexanderplein in Teteringen. Op zaterdag 4 juli wordt op het plein het ontwerp gepresenteerd, tussen 11.00 en 14.00 uur. ,,We zijn reuze benieuwd naar uw mening.”

Secretaris Cor Berkhout van de werkgroep spreekt van de ‘finale’. Een jaar lang is er gesleuteld aan het ontwerp, er zijn zelfs enquêtes voor uitgeschreven. In de wetenschap dat er al zo'n twintig jaar over het plein gepraat wordt.

Nu is het zover, Berkhout: ,,Het wordt een belangrijke dag. We hopen op een krachtig duw in de rug als we het plan gaan aanbieden aan de gemeente. Kom dus kijken en laat uw stem horen. Uw steun is noodzakelijk voor het broodnodige draagvlak.”

Parkachtige invulling

Uit de enquêtes bleek dat een ruime meerderheid van de bewoners kiest voor een groene, parkachtige invulling van het plein. Waar ruimte is voor evenementen, een kleine kermis of circus, een dorpsmaaltijd, maar nog wel met voldoende parkeerruimte.

Berkhout: ,,Misschien iets minder dan nu het geval is, maar wel voldoende voor de diverse activiteiten in de kerk, de Dorpsherberg of het nieuwe zorgcentrum dat op de oude Rabobank- locatie zal komen. Maar bovenal minder stenig en meer groen. Van een WA-plein naar een WA-park.” Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met bureau Urban Synergy.

www.willem-alexanderplein.nl