Het is woensdag kinderprikdag op het vliegveld: ‘Soms hebben ze hun eigen knuffeltje bij zich’

Zelfkriti­sche Velanas vecht voor zijn plek bij NAC: ‘Ik kan veel beter dan wat ik tot nu toe heb laten zien’

Hij is vernoemd naar een Griekse held die heel wat stormen moest doorstaan om zijn doel te bereiken en is van plan om precies hetzelfde te doen: Odysseus Velanas is op de weg terug bij NAC. De aanvallende middenvelder groeit weer naar het niveau dat trainer Edwin de Graaf van hem verlangt.

25 januari