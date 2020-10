Het is weer griezelen geblazen in Breda

POLLBREDA - Halloween staat weer voor de deur. Op 31 oktober is het weer zover. Ook in de Breda gaat dat niet onopgemerkt. De versieringen zoals grafstenen, heksen en skeletten zijn van zolder gehaald om iedereen ook dit jaar de stuipen op het lijf te jagen.

Durf jij langs het huis van Bert van Gorkum langs te lopen? Een enorm spinnenweb, bewegende skeletten en een vogelverschrikker in een maisveld. Dit is allemaal te zien in de Dongestraat. Bert houdt van het ‘aparte en extreme’ en hij hoopt dat zijn versieringen andere zullen aanzetten om hetzelfde te doen. ,,Ik hoop hiermee de interesse in de wijk te trekken en dat meerdere mensen in Breda en Nederland mee gaan doen met het Amerikaanse ‘trick or treat’ gevoel.”

Volledig scherm Bert van gorkum voor zijn Halloweenhuis in de Dongestraat. © Pix4Profs-Ron Magielse

Dennie Stakenburg en Mariska van Dijk zijn al tien jaar lang fanatieke Halloweenvierders. Ieder jaar komen buurtbewoners langs bij het huis aan de Hesseling in Prinsenbeek. Zoals elk jaar zorgen Dennie en Mariska voor een echt spektakel met allerlei interactieve elementen . ,,Vorig jaar waren er 50 tot 60 kinderen die het volgens mij erg leuk vonden”, vertelt Dennie. Van 28 tot en met 31 oktober staat alles gereed om iedereen de echte Halloween ervaring te geven.

Volledig scherm Vlnr. Mariska van Dijk met Tygo Stakenburg, Dennie en Jens Stakenburg voor hun Halloweenhuis aan de Hesseling in Prinsenbeek. © Pix4Profs-Ron Magielse

Aan de Zuilenstraat in Breda staat het huis van Christina en Marijn. Christina begon toen ze twaalf was met het verzamelen van Halloween spulletjes. Daarnaast heeft ze ook een periode in Spanje gewoond waar het feest ieder jaar uitbundig wordt gevierd . ,,Die ervaring wilde ik graag meenemen naar Nederland en delen met de mensen hier. Ik hoop dat we in deze nare tijd voor een lichtpuntje kunnen zorgen met ons huisje”, vertelt ze.

Volledig scherm Het Halloweenhuis van Christina (met wit masker) en Marijn in de Zuilenstraat. © Pix4Profs-Ron Magielse

Ruud van der Ven is helemaal gek van Amerika. Alle Amerikaanse films heeft hij al gezien. Daarom is Halloween ook een feest waar hij ieder jaar weer naar uitkijkt met zijn gezin. Vorig jaar toverde Ruud zijn huis, met allemaal zelfgemaakte attributen, voor het eerst om voor het griezelfeest en hij is van plan dat ieder jaar te doen. ,,Ik hoop dat er meer mensen mee gaan doen. het zou gaaf zijn om met de buurt een grote Halloween straat te maken.”

Volledig scherm Het Halloweenhuis van Ruud van der Ven en zijn gezin aan Putmansveld in Breda. © Pix4Profs/René Schotanus

Poll Wat is het tofste Halloweenhuis? Het huis van Bert

Het huis van Dennie en Mariska

Het huis van Christina en Marijn

Wat is het tofste Halloweenhuis? Het huis van Bert (43%)

Het huis van Dennie en Mariska (9%)

Het huis van Christina en Marijn (45%)

Het huis van Ruud (3%)