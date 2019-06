Het is te warm: NAC Breda Senior Cup afgelast

Twee keer zoveel parkeerboe­tes in Breda

7:00 BREDA -Het aantal boetes dat in Breda is uitgeschreven aan mensen die geen of te weinig parkeergeld betaald hebben, is in een jaar tijd verdubbeld. In 2017 werden 5.800 zogeheten naheffingen uitgeschreven. Vorig jaar lag dat aantal op ruim 11.800. Dat laat een woordvoerster van de gemeente Breda desgevraagd weten.