Het is ’s avonds stil in de bus en op het station: ‘Alleen de buschauffeur en ik’

Vreugde en buikpijn door loting op Bredase scholen: ‘Grote interesse is compliment, maar zoveel kinderen moeten teleurstel­len doet zeer’

8:58 BREDA - Op vier middelbare scholen in Breda is dit jaar loting nodig, omdat het aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal plaatsen. Vooral het Michaël College bleek populair, daar meldden 140 kinderen zich aan, terwijl er plaats is voor 80. ,,Zoveel kinderen moeten teleurstellen doet zeer.”