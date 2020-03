Het is nu altijd zondagochtend 11.00 uur

In het weekend was het ook wennen. Maar sinds maandag ben ik die ‘nieuwe wereld’ in een ander perspectief gaan zien. Als je uitgaat van permanent zondag 11.00 uur is het eigenlijk best vertrouwd. In de binnenstad is het nog rustig, op straat rijden weinig auto’s en her en der zie je hardlopers en fietsers. Woensdagmiddag rende ik in mijn hardloopkloffie over de Grote Markt, iets wat ik normaal alleen met de Singelloop doe.