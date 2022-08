‘Het is net een Efteling-attractie’, frietsalon ’t Liesbosch bestaat 75 jaar

COLUMN ‘Toon is dé juiste man voor het optuigen van NAC, een vent waar je op kunt rekenen’

Toon. De naam alleen al. Iedere amateurvereniging in deze regio heeft wel een Toon rondlopen, vaak liefkozend verkleind tot Toontje. Toon is meestal een grensrechter, een materiaalman of desnoods een clubman die vanaf zaterdagmiddag tot zondagavond, in de kantine, boven de frietpan hangt en voor de snacks zorgt.

9:00