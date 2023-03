Het is loten voor een plekkie bij Markenhage en op het Michaël College, grote terugloop bij Stedelijk Gym

Over heel Breda zullen er dus 43 leerlingen teleurgesteld worden en niet terecht kunnen op de school van hun eerste keuze, dat is 1,8 procent van alle brugklassers.

Loting, maar niet voor iedereen

Die loting vindt volgende week plaats bij de notaris. Leerlingen die al een broertje of zusje op het Markenhage of het Michaël College hebben, hoeven niet mee te doen in de loting. Dat geldt bij het Michaël College - een vrije school - ook voor kinderen die afkomstig zijn van een vrije basisschool.

Veel minder animo voor het Stedelijk Gymnasium

Opvallend in de aanmeldcijfers is het lage aantal aanmeldingen bij het Stedelijk Gymnasium. Vorig jaar waren daar nog 121 brugklassers, dit jaar zijn het er 80, een terugloop van meer dan 33 procent.

Ook voor Curio Scala in Teteringen is fors minder animo: 98 brugklassers tegenover 129 vorig jaar. Daartegenover staan een aantal scholen waar juist veel meer aanmeldingen zijn dan vorig jaar. Met name Graaf Engelbrecht (van 173 naar 203 aanmeldingen), Mencia Sandrode in Zundert (van 53 naar 81) en Tessenderlandt (van 101 naar 136) vallen in positieve zin op.