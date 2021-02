'Het is geen vijf voor twaalf voor de horeca, het is inmiddels half een’

Breda lijkt niet te zijn berekend op de 1,5 me­ter-samenle­ving: ‘Snel meer ruimte maken’

23 februari BREDA - Het leek wel Breda Barst, zo druk was het volgens sommige wandelaars afgelopen weekeinde in het Valkenberg in Breda. Ook gisteren was het volle bak op diverse plaatsen in de stad. De openbare ruimte in Breda lijkt niet berekend te zijn op de 1,5-metersamenleving. ‘Je kunt niet zomaar paaltjes bij een weiland weghalen en zeggen: ‘Vanaf nu is dit een recreatiegebied’.