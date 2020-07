Het is extra aanpoten bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert: 50 tot 100 zieke dieren per dag

Vakantieperiodes betekenen voor ons dat we extra moeten aanpoten in de opvang. Er komen vijftig tot honderd dieren per dag binnen, stagiaires hebben hun stage afgerond en vrijwilligers gaan op vakantie. Als één van ons dan ziek wordt, geeft dat het gevoel dat het nóg drukker is. Alsof de dieren die periode uitkiezen om zelf ook ziek te worden.

Kuchje en snufje

Het is altijd het beste om thuis te blijven wanneer je koorts, luchtwegklachten en hoofdpijn hebt, maar dit jaar is dat ook nog eens verplicht. Toen Denise een paar weken geleden ineens last kreeg van deze klachten, zat iedereen op de opvang een poosje in spanning.

We proberen ons uiterste best te doen om afstand van elkaar te houden, maar raken natuurlijk allemaal dezelfde pincetten, voerbakjes en vogels aan. Met ieder kuchje en snufje wordt er dan toch even extra naar elkaar gekeken. De uitslag van de corona-test was gelukkig negatief, maar intussen hadden we wel voor een paar weken ook nog een vaste kracht minder.

Een nieuw ‘mysterieus’ virus?

Naast de angst voor corona hebben we gemerkt dat we op de opvang ons wat sneller ongerust maken als er wat meer dieren van dezelfde soort binnenkomen dan voorgaande jaren. Zou het een nieuw 'mysterieus' virus zijn? Is het besmettelijk voor mensen? Moeten we testen? Begrijpelijk in deze tijd dat deze vragen sneller worden gesteld, maar trekken we nu niet te snel de conclusie dat als de mens last heeft van een virus dan ook gelijk de hele dierenwereld er last van moet hebben?

Ieder jaar is er wel een andere diersoort die vaker binnenkomt dan voorgaande jaren, dus eigenlijk helemaal niet gek dat er dit jaar bijvoorbeeld meer torenvalken en kerkuilen binnenkomen. Dat is de manier waarop de natuur haar balans terug pakt. Niks om ons over zorgen te maken dus.