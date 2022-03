Het is even afzien, maar straks is de Minister Kanstraat een fijne, groene woonstraat

Carla Coenders verrast met lintje

BAARLE-NASSAU - Tijdens het jubileumfeest ter ere van 90 jaar Vrouwen van Nu Baarle-Nassau is zaterdagmiddag voorzitter Carla Coenders-Klerks (73) verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

13:56